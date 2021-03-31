Москва, , 17:20 — REGNUM В России чай может попасть под меры ценового регулирования, а кофе — нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

«Правительство может устанавливать предельно допустимые розничные цены на социальной значимые продукты, если они подорожали на 10% и более за последние 60 дней. Срок действия таких цен — 90 дней, — сказала Долгова. — К социально значимым продуктам относятся, кроме тех, по которым уже действуют меры ценового регулирования: говядина, свинина, баранина, рыба, сливочное масло, молоко, соль, мука, чай, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки.

Таким образом, чай может попасть под подобные меры регулирования при соответствующей динамике цен. Кофе в данный перечень не входит и не попадает под установление предельно допустимых цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Долгова объяснила, что сдерживает в РФ рост цен на чай и кофе.

Читайте ранее в этом сюжете: Торговые сети не смогут долго сдерживать в РФ цены на чай и кофе – прогноз