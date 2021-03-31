Москва, , 17:17 — REGNUM Единственный фактор, сдерживающий в РФ рост цен на чай и кофе — это низкий платежеспособный спрос населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова, комментируя то, как в России сложится ситуация с ценами на чай.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

«На цену чая, так же как и на цену кофе, влияет динамика мировых цен, валютный курс, стоимость доставки и упаковки. Мировые цены на чай в прошлом году выросли по сравнению с 2019 годом и в среднем оставляли 2,7 доллара за килограмм, по данным Всемирного банка, но не достигли уровня 2018 года — 2,85 доллара. В январе средние мировые цены превышали цены декабря, но в феврале произошло их снижение почти до уровня среднегодовых цен 2019 года, — сказала Долгова. — В настоящее время из-за резкого подорожания морских перевозок активизировались поставки грузов по железной дороге, в частности из Китая. Это может несколько ослабить напряженную ситуацию с ростом затрат на доставку грузов».

Как подчеркнула Долгова, единственный сдерживающий фактор роста цен на чай и кофе — низкий платежеспособный спрос населения.

«Кроме этого, никто из производителей и продавцов не хочет потерять свою долю на этом конкурентном рынке. Пока торговые сети сдерживают рост потребительских цен. Но долго удерживать рост розничных цен, особенно на кофе, торговля вряд ли будет», — предположила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Долгова рассказала, какие факторы влияют на розничную цену кофе.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт объяснила, почему в РФ может подорожать кофе

Читайте развитие сюжета: Эксперт ответила, будет ли правительство РФ «морозить» цену на чай