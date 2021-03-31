Москва, , 17:14 — REGNUM В РФ становится все меньше «пиратских» фильмов и сериалов, но при этом растет интерес граждан к бесплатным ресурсам и пиратской продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал новость о том, что в 2020 году рынок «теневого» видеоконтента сжался на 7% по сравнению с 2019 годом.

«Благодаря появлению все новых способов борьбы с пиратской продукцией этот рынок каждый год сжимается на 7−10%. Однако, из-за роста безработицы и снижения уровня благосостояния жителей РФ повышается рост интереса к бесплатным ресурсам и пиратской продукции, — сказал Тимофеев. — Полностью избавиться от пиратского контента сложно, так как наиболее продвинутые площадки возрождаются после закрытия снова и снова, блокировать всю инфраструктуру преступных групп также все сложнее, поскольку база знаний как у МВД, так и у пиратских групп по тактике, инструментам и новым схемам пиратов обновляется».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ могут создать фонд российского онлайн-контента.

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