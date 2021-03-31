Волгоград, , 17:16 — REGNUM Реверсивное движение по одной полосе вводят на мостовом переходе Волжской ГЭС под Волгоградом. Временная мера позволит соблюсти технологические процессы и сроки ремонта, готовность объекта превышает 70%, сообщили 31 марта в пресс-службе администрации региона.

Ежедневно на мосту задействовано 87 рабочих и 10 единиц спецтехники. Чтобы не допустить разрывов гидроизоляции и монолитного бетона подрядчик принял решение с 5 апреля ввести реверсивное движение для автотранспорта. Это позволит также соблюсти график работ. Движение грузового транспорта по дороге через Волжскую ГЭС будет ограничено в период набора прочности конструкций.

Капитальный ремонт моста находится в третьей, завершающей стадии. Объект, включённый в нацпроект «Безопасные и качественные дороги», обновляют впервые за 60 лет.