Ново-Огарево, Московская область, 31 марта 2021, 17:12 — REGNUM Параметры дополнительной финансовой поддержки регионов должны быть определены правительством в ближайшие полмесяца, заявил 31 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
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Комментируя работу по подготовке ежегодного послании Федеральному собранию, глава государства сказал:
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по неподтверждённой информации, в этом году послание президента РФ Федеральному собранию состоится 22 апреля.
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