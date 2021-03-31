Москва, , 17:12 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала песню Манижи «Русская женщина» для «Евровидения» и усомнилась в результатах голосования на Первом канале, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

«Кто не знаком (с текстом), рекомендую ознакомиться. Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это», — сказала Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента.

Так она отреагировала на предложение сенатора Елены Афанасьевой изменить название песни и заменить слово «русская» на «недозрелая».

По словам сенатора, к ней поступает большое число обращений граждан, где они выражают возмущение не национальностью исполнительницы, не ее внешним видом, а именно словами песни.

«Надо подумать, чтобы сменить название песни, это хулиганство, какая-то недалекость. Причем тут русские женщины?» — рассуждает Афанасьева.

Матвиенко поручила ей запросить у Первого канала данные о том, как проходит голосование на песне для «Евровидения».

Вместе с тем Первый канал поспешил ответить на вопросы сенаторов.

«Разумеется, по запросу Совета Федерации мы готовы предоставить данные об этом голосовании», — сказали в пресс-службе телеканала.

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