Москва, , 17:11 — REGNUM Уровень бедности по итогам 2021 года может восстановиться до уровня 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Прохоров. Так он прокомментировал прогнозы Всемирного банка о том, что в РФ в 2021 году будет снижаться уровень бедности.

«С учетом нынешней ситуации и увеличения расходов бюджета на социальную политику и поддержку экономики можно ожидать восстановления уровня бедности до уровня 2019 года уже по итогам текущего 2021 года, — сказал Прохоров. — Как известно, расходы бюджета на социальную политику в 2021 году вырастут на 9,4% по сравнению с 2020 годом. Финансирование социальной поддержки в 2020 году, например, по той же модели прогноза Всемирного банка, снизило потенциальный уровень бедности (ожидавшийся без применения мер поддержки) на 2,4 процентных пункта».

Как добавил экономист, с учетом инфляции в 2020 году, сложившейся на уровне 4,9%, а также с учетом прогнозируемого роста цен на 4% по итогам 2021 года, можно предположить более динамичные темпы роста реальных доходов, а значит, и снижение уровня инфляции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что только меры государственной социальной политики и помощи способны кардинально изменить уровень бедности в РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Политику властей РФ жестко раскритиковали за инфляционный фетишизм