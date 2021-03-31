Ярославль, 31 марта, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В Ярославле первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии, начальник управления дорожного хозяйства Владимир Бобков может быть уволен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники, близкие к органам власти.

City-yaroslavl.ru Владимир Бобков (второй слева)

По сведению источников, мэр Ярославля Владимир Волков 31 марта присутствовал на совещании в департаменте. Владимир Бобков делал доклад, в ходе которого мэр прервал Бобкова и потребовал покинуть совещание. Что чиновник и сделал.

После этого, по сведению источников, было инициировано увольнение. В мэрии Ярославля пока не подтвердили и не опровергли эту информацию. На сайте мэрии Бобков по-прежнему числится в списке сотрудников.

Владимир Бобков отвечает в том числе за уборку города, которая этой зимой вызвала жёсткую критику горожан. Источники ИА REGNUM предполагают, что его решили сделать «крайним» за провалы зимней уборки.