Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Слова Джозефа Байдена, согласившегося с утверждением, что Владимир Путин является убийцей, не являются ошибкой или неудачной импровизацией. Это часть предметной и продуманной позиции Соединённых Штатов, от которых следует ждать в скором времени и других шагов. России необходима не просто продуманная стратегия, а комплексные и скоординированные действия, который заставят американцев задуматься, как реагировать.

Эксперты «Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ» напомнили, что конкретный вопрос ведущего: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?» никак не сочетался с предыдущими темами интервью, но Байден дал предельно ясно ответ: «Да, считаю». Специалисты института уверены, что эта фраза является осознанной и подготовленной провокацией — именно для неё и был организован этот разговор.

Подобная риторика на высшей политической мировой арене звучала единственный раз из уст известного русофоба Джона Маккейна. В 2017 году обсуждая президентские выборы в США, на которых победил Дональд Трамп, Маккейн также использовал в отношении Путина слова «убийца, бандит и продукт КГБ». Тогда он призывал вернуть концепцию Дональда Рейгана — «мир с помощью силы».

В Институте РУССТРАТ отметили, что прямой выпад в отношении президента России — рефлекторная реакция Белого дома на внутриполитические процессы в США. Несмотря на все усилия демократов им так и не удалось заставить Трампа навсегда завершить политическую карьеру. Сейчас все усилия либеральных СМИ сосредоточены на «вбивании» в головы избирателей темы «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года, чтобы навсегда увязать недружественные действия России с именем Дональда Трампа. Дополнительно бывшему главе США по часто припоминают слова об уважении к Путину.

Белый дом старается доказать американцам, что в отличии от мягкотелого Трампа, Байден — прямой и жёсткий политик, которому удастся «наказать Путина».