Москва, , 17:06 — REGNUM В настоящее время нет оснований полагать, что цены на чай в России резко вырастут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал распространенный некоторыми российскими СМИ прогноз о том, что в 2021 году в РФ возможен подскок цен на кофе и чай.

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«В борьбе с COVID-19 все страны, особенно экономически развитые, запустили печатный станок. А когда масса денег увеличивается, то дорожают все активы и прежде всего именно те, которые пользуются спросом, то есть продовольствие, так как под подешевевшие деньги производители, как правило, поднимают стоимость своих товаров, — сказал Остапкович. — Кофе — это исключительно импортный продукт. Чай все же производят наши южные регионы, например, Краснодарский край. Но неясно, какая часть населения России потребляет наши чаи. Чаще мы выбираем азиатский продукт. Рост цен на чай вряд ли должен резко выйти за пределы продовольственной инфляции в районе 7−8% ввиду того, что урожай и кофе, и чая в 2020-м году, несмотря на пандемию, был в мире хорошим. Поэтому нет оснований предполагать, что цены пойдут вверх».

В то же время Остапкович призвал не забывать, что в настоящее время «пошла не очень позитивная тенденция», когда продавцы и производители продуктов ссылаются на мировой рост цен.

«Нужно провести объективную инспекцию, как доходит товар от производителя до потребителя, — сказал Остапкович. — Что происходит на этапе перевозки, как меняются цены на топливо, какое количество посредников задействовано в этой цепочке. Объективно говоря, увеличения цен на чай и на сахар больше 8−10% сегодня не просматривается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае отмечен рост цен на черный байховый чай.

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