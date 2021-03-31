Москва, , 17:05 — REGNUM Проблема роста государственного долга регионов — это симптом более глубоких проблем экономики России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил декан факультета экономических наук НИУ ВШЭ профессор Сергей Пекарский. Так он прокомментировал опасения главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина по поводу настораживающего роста госдолга регионов РФ.

«Проблема роста государственного долга регионов, о которой говорит глава Счетной палаты РФ Кудрин, безусловно, важная. Но это скорее симптом более глубоких проблем экономики России, — сказал Пекарский. — Хотя государственный долг России в процентах от ВВП один из самых низких в мире, нам не следует забывать уроки августа 1998 года. Тогда правительство РФ приняло решение объявить дефолт при уровне долга, который был намного ниже, чем, скажем, сейчас у США или Японии. Особенности российской экономики делают ее более хрупкой в сравнении с этими странами с точки зрения допустимого уровня задолженности».

Понимая это, как пояснил Пекарский, еще с начала 2000-х российские федеральные власти стараются проводить осторожную фискальную политику.

«В России не может быть кризиса долга субъектов РФ. Вряд ли стоит ожидать и кризиса, обусловленного безудержным ростом процентных ставок по региональным заимствованиям, как это было весной и летом 1998 года. Но в любом случае рыночные заимствования под немалый процент — это дополнительные издержки обслуживания долга для бюджета, — уточнил он. — Эта ситуация порождает проблему перераспределения богатства. Перераспределение имеет место не только от богатых домохозяйств к бедным на микроэкономическом уровне, но и от одних регионов к другим. А вопросы налогообложения богатых граждан для оказания поддержки бедным беспокоят общественность с точки зрения справедливости».

Такая же проблема, по словам экономиста, возникает и на региональном уровне.

«Ситуация может прийти к тому, что по долгам, накопленным одними регионами, в конечном итоге придется платить другим. Здесь на первый план выходит вопрос не столько справедливости, сколько эффективности регионального управления. И это уже вопрос политико-экономический, — констатировал Пекарский. — С одной стороны, государственный долг нужен для того, чтобы с его помощью восстанавливать экономику в период рецессии. С другой стороны, накопленный за долгие годы высокий государственный долг отражает структурные проблемы экономики и фискальной политики».

Подытоживая сказанное, Пекарский подчеркнул, что проблема роста регионального государственного долга — это прежде всего проблема недостаточной фискальной дисциплины и неэффективного управления экономикой в некоторых регионах.

«Для России перекосы в развитии регионов — это такая же беда, как и высокое неравенство доходов в обществе», — полагает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что по результатам периода эпидемии коронавируса финансовая самостоятельность субъектов РФ существенно снизилась.

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