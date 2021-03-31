Сыктывкар, , 17:04 — REGNUM В Коми снижается уровень заболеваемости COVID-19. Об этом на онлайн-сессии «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса» заявила заместитель главы Коми Лариса Карачева, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В Ком снижается уровень заболеваемости и снимаются ограничения. Мы считаем, что это связано связано с созданием амбулаторного центра, которые принял на себя большое число пациентов, а также с другими мерами, которые позволили сократить сроки оказания медпомощи. Сегодня основные силы здравоохранения переориентированы на вакцинацию», — заявила она.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, за последние сутки в регионе выявлено 70 случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре и Воркуте — по 20 случаев. Под медицинским наблюдением находится 1481 человек.