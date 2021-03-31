Сыктывкар, 31 марта 2021, 17:04 — REGNUM В Коми снижается уровень заболеваемости COVID-19. Об этом на онлайн-сессии «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса» заявила заместитель главы Коми Лариса Карачева, передает корреспондент ИА REGNUM.
По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, за последние сутки в регионе выявлено 70 случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре и Воркуте — по 20 случаев. Под медицинским наблюдением находится 1481 человек.