Пасадена, США, , 17:05 — REGNUM NASA приступило к финальной сборке зонда «Психея», который займется изучением астероида Психея, богатого металлами и оцененного в $10 квинтиллионов. Об этом стало известно из видеоролика, опубликованного на YouTube канале лаборатории реактивного движения, являющейся частью научно-исследовательского центра NASA.

Главные компоненты «Психеи» были доставлен в лабораторию, где уже начался последний этап сборки. Планируется, что зонд будет полностью готов к следующему году. После этого он пройдёт испытания и будет направлен на мыс Канаверал во Флориду. Запуск назначен на август 2022 года.

Напомним, что зонд отправится к главному поясу астероидов между Марсом и Юпитером, где находится астероид Психея, состоящий из железа и никеля. Изучение данного объекта поможет приблизиться к пониманию того, как формировалась наша планета Земля и многие другие планеты.