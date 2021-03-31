Москва, , 17:03 — REGNUM Только меры государственной социальной политики и помощи способны кардинально изменить уровень бедности в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, комментируя предсказания Всемирного банка о снижении уровня бедности в 2021 году.

«Дефицит бюджета в 2020 году составил 4,3 трлн рублей, а для решения проблемы бедности могло бы хватить и 1 млрд в год, — сказал Ордов. — Причем эти средства позволили бы поддержать платежеспособный спрос и экономическую активность в целом, дать толчок к развитию малого бизнеса, но мы предпочли увеличить Фонд национального благосостояния за 2020 год с 7,7 трлн рублей до 13,5 трлн. Остается непонятным, почему нельзя использовать средства фонда для поддержки остро нуждающихся в помощи граждан. Единственное объяснение — инфляционный фетишизм. Мифы об инфляции победили реалии стагнации реальных доходов населения».

Как пояснил Ордов, восстановление российской экономики не является залогом ее быстрого роста в ближайшем будущем.

«А значит, не будет сформирована экономическая база для борьбы с бедностью рыночным методом. Только меры государственной социальной политики и помощи способны кардинально изменить уровень бедности в России», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов рассказал, что в РФ будет ухудшаться проблема просроченной задолженности.

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