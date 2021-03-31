Лондон, , 17:02 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» (Великобритания) не будет претендовать на нападающего «Барселоны» (Испания) Лионеля Месси в летнее трансферное окно. Об этом 31 марта передает Sport.es.

В английском клубе убеждены, что Месси продлит контракт с «Барселоной». А трансферными приоритетами клуба являются Ромелу Лукаку из «Интера» (Милан), Эрлинг Холанд из «Боруссии» (Дортмунд), Харри Кейн из «Тоттенхэма» (Лондон). Предполагается, что один из них заменит Серхио Агуэро.

Ранее Месси сообщил, что решил остаться в «Барселоне». Соглашение форварда с клубом истекает в июне 2021 г.