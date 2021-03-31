Ростов-на-Дону, , 17:02 — REGNUM Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ростова-на-Дону обязали вернуть 46,2 млн рублей. Средства были выделены на создание парка на улице Вересаева.

Основным источником финансирования первого этапа благоустройства зоны отдыха должны были стать внебюджетные средства в размере 53,7 млн рублей, пишет ряд интернет-изданий. Однако выяснилось, что внебюджетное финансирование обеспечено не было, в связи с чем субсидия подлежит возврату. Суд пришёл к выводу, что за счёт средств федерального бюджета были проведены работы по созданию парка, а не благоустройство территории.

Кроме того, была выявлена переплата за осветительное оборудование.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при благоустройстве парка на улице Вересаева. Как полагают следователи, директор ООО «СпецСтрой» — подрядчик благоустройства парка на улице Вересаева — похитил в 2019 году более 900 тыс. рублей. Деньги были выделены в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

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