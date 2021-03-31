Москва, , 17:02 — REGNUM Социальные меры правительства РФ не предотвратили роста уровня бедности и не обеспечивают его устойчивого и быстрого сокращения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал доклад Всемирного банка, авторы которого предсказали постепенное снижение уровня бедности.

«В докладе Всемирного банка по РФ присутствует непреодолимое для простого человека противоречие, связанное с тем, что экономика полностью восстановится, но уровень бедности к докризисному уровню не вернется, — отметил Ордов. — Может сложиться впечатление, что экономика и борьба с бедностью — слабо коррелирующие факторы. Но зачем тогда развивать экономику, если она не позволяет людям становиться богаче? Социальные меры правительства РФ не предотвратили роста бедности и не обеспечивают ее устойчивого и быстрого сокращения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доводы Всемирного банка раскритиковал экономист Михаил Делягин.

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