Горячий Ключ, Краснодарский край, , 17:02 — REGNUM Александр Кильганкин написал заявление о досрочном сложении полномочий главы Горячего Ключа по собственному желанию. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Депутаты Совета муниципального образования на внеочередной сессии 31 марта поддержали решение Кильганкина. Обязанности руководителя района возложены на первого заместителя Михаила Зарицкого. Новый глава муниципального образования изберут по результатам конкурса, он назначен на 24 мая.

Напомним, Александр Кильганкин занимал должность главы муниципалитета с декабря 2018 года.