Москва, , 16:59 — REGNUM По мере роста ключевой ставки Банка России проблема просроченной задолженности будет ухудшаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Проблема роста просроченной задолженности будет ухудшаться по мере роста ключевой ставки, которая уже в этом году может достичь 5,25%, потянув за собой ставки по кредитам физическим лицам, — сказал Ордов. — И еще одну мину для физлиц пытается заложить ЦБ РФ путем внесения ограничений на предоставление кредитов лицам, не соответствующим определенным критериям, которые пока еще только обсуждаются. Но после принятия данных ограничений перекредитование для ряда граждан станет недоступным со всеми вытекающими отсюда последствиями для портфеля просроченных кредитов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, будет ли в РФ расти доля просроченных микрокредитов.

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