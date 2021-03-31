Москва, , 16:59 — REGNUM На западе Москвы сотрудники полиции пришли на вечеринку в квартире элитного жилого комплекса, сообщает 31 марта пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Отмечается, что операция проводилась при силовой поддержке отряда спецназа «Гром». Сотрудники полиции проверили информацию о массовом посещении неизвестными людьми одной из квартир элитного ЖК на Мосфильмовской улице.

Прибывшие на место полицейские обнаружили полсотни человек в возрасте до 30 лет.

«В помещении играла громкая музыка, на столах имелись спиртные напитки», — рассказали в пресс-службе.

Обследование помещения с помощью служебной собаки позволило выявить пять свёртков с пороком белого цвета. Проведённое исследование определило содержание одного из пакетов — в нём оказался кокаин массой 0,8 грамма. Также полицейские нашли у одного из гостей марихуану. Установлена и опрошена хозяйка квартиры.

Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, суд в Московской области вынес приговор подданному Нидерландов, который участвовал в переправке через таможенную границу России более 100 кг кокаина.

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