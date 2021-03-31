Вашингтон, , 16:59 — REGNUM В США за последние сутки зафиксировано 61 240 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает 31 марта Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

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Согласно его оценкам, всего за период с начала пандемии на территории Соединённых Штатов выявлено уже 30 394 810 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 551 005 случаев летального исхода от COVID-19.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, США продолжают занимать первое место среди всех стран мира как по распространению коронавируса, так и по количеству умерших от заболевания.