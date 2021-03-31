Ново-Огарево, Московская область, 31 марта 2021, 16:59 — REGNUM Потребность российского бизнеса из сферы лесопромышленного комплекса нужно оценить и, в соответствии с результатом этого анализа, выделить помощь, заявил 31 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Он отметил, что бизнес должен знать о планах правительства — «наверняка и своевременно».
Нужна планомерная работа и координация между бизнесом и властями, добавил глава государства.
Читайте ранее в этом сюжете: Два региона Дальнего Востока лидируют по лесовосстановлению