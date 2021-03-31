Ново-Огарево, Московская область, , 16:59 — REGNUM Потребность российского бизнеса из сферы лесопромышленного комплекса нужно оценить и, в соответствии с результатом этого анализа, выделить помощь, заявил 31 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Он отметил, что бизнес должен знать о планах правительства — «наверняка и своевременно».

Владимир Путин «И второе — нужно провести анализ ситуации в отрасли с тем, чтобы тем, кто нуждается в дополнительной помощи, эта помощь была бы своевременно и в необходимом объёме оказана».

Нужна планомерная работа и координация между бизнесом и властями, добавил глава государства.

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