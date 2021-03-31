Беверли-Хиллз, США, , 18:04 — REGNUM Американская модель Кендалл Дженнер вынуждена съехать из своего дома. Об этом 31 марта сообщило издание TMZ.

По данным СМИ, Дженнер приняла решение уехать из Беверли-Хиллз после того, как к ней в дом ночью проник 27-летний мужчина. Он стучал в окна и пытался искупаться в бассейне модели.

Ранее Кендалл Дженнер угрожал расправой 24-летний Малик Боукер. Он следовал за моделью по всей стране и угрожал убийством, сейчас он содержится в психиатрической больнице и по решению суда не может приближаться к Дженнер ближе, чем на 100 метров.

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