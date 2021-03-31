Нижний Новгород, , 16:58 — REGNUM В июне 2021 года в Нижегородской области запустят ретро-поезд, состоящий из двух стилизованных пассажирских вагонов и настоящего паровоза. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании» Анатолий Кузнецов.

По его словам туристический ретро-поезд будет курсировать между Нижним Новгородом и городом Богородском по выходным дням.

Глава транспортной компании отметил, что пассажиров этого туристического маршрута ожидает разнообразная экскурсионная программа, подготовленная одним из местных туроператоров.

Также Кузнецов отметил, в дальнейшем планируется запустить еще один ретро-поезд, который будет катать туристов во Фролищи и Павлово.