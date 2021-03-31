Бишкек, 31 марта 2021, 16:57 — REGNUM Президент Садыр Жапаров повысил в звании нового начальника генерального штаба Вооруженных сил Киргизии Эрлиса Тердикбаева, присвоив ему чин генерал-майора. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Соответствующий указ президент подписал сегодня, 31 марта.
ИА REGNUM напоминает, что Эрлис Тердикбаев назначен начальником генштаба Вооруженных сил Киргизии накануне, 30 марта. До этого он занимал пост председателя госкомитета по делам обороны (бывшее министерство обороны).
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