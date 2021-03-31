Москва, , 16:56 — REGNUM В России количество просроченных микрокредитов продолжит нарастать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что число просроченных микрозаймов в РФ выросло до 5,4 млн.

«Количество просроченных кредитов пока весьма скромное и вполне может продолжить нарастать, вовлекая в долговую яму все новые и новые десятки и сотни тысяч граждан, — сказал Ордов. — Данная финансовая проблема отдельных граждан не является проблемой, способной повлиять на финансовую устойчивость, так как объем микрокредитования составляет менее 1% от всего кредитного портфеля физических лиц, а значит не вызывает страхов и опасений у мега-регулятора. Дело спасения утопающих остается пока исключительно в руках самих утопающих, где в качестве спасательного круга предоставлено лишь банкротство физического лица, включая упрощенную процедуру».

Но эффективность этой меры, как подчеркнул Ордов, пока недостаточна.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ наиболее пострадавшими от кризиса 2020 года стали граждане с небольшими и непостоянными доходами.

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