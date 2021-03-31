Нальчик, , 16:56 — REGNUM В Кабардино-Балкарии смягчили ограничения по числу участников массовых мероприятий. Вместо 50 человек теперь в них смогут принимать участие до 100 человек. Указ об этом подписал 31 марта глава субъекта Казбек Коков.

«Разрешается проведение на территории региона деловых, спортивных, зрелищных, иных массовых мероприятий с количеством участников не более 100 человек», — говорится в документе.

При этом, что касается ранее рекомендованных санитарным ведомством мер, то их соблюдение обязательно. Так, между участниками массовых мероприятий должна сохраняться дистанция не менее одного метра. Кроме того, все они должны быть защищены специальными масками.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля в Кабардино-Балкарии отменен режим обязательной самоизоляции для работающих граждан в возрасте старше 65 лет.

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