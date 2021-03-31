Москва, , 16:53 — REGNUM Внутренний туристический поток в России по итогам 2021 года может вернуться к докризисному уровню. Об этом заявила на пресс-конференции 31 марта исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«В 2021 году точно будут превышены показатели 2020 года, когда совокупный туристический поток по России был примерно на 30% меньше, чем в 2019 году. И я думаю, что в 2021 году мы дойдем до уровня 2019 года», — сказала она.

Глава АТОР отметила, что в России наблюдается повышенный спрос на отдых внутри страны, в то время как динамика продаж по акциям раннего бронирования на зарубежных направлениях остаётся невысокой.

Среди популярных у российских граждан направлений внутренних поездок на лето Ломидзе назвала черноморское побережье — Крым и Краснодарский край. Также она отметила «неплохие перспективы» Калининграда и вероятность «неожиданно выстрелить» у таких направлений, как Алтай, Бурятия, Тюмень.