Брюссель, , 16:50 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил ограничение на допуск зрителей на матчи на турнирах под эгидой организации. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба УЕФА.

Данное решение связано с тем, что в странах различная эпидемиологическая ситуация, и общее ограничение больше не требуебуется.

Предыдущее ограничение в 30% от вместимости стадионов, введённое в октябре 2020 г., будет действовать до конца мая 2021 г.

Ранее гендиректор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу Алексей Сорокин рассказал, что первоочередным основанием для допуска зрителей на матчи турнира будут результаты ПЦР-тестов на COVID-19.