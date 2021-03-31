Курган, 31 марта, 2021, 16:48 — ИА Регнум. В Кургане увеличена стоимость горячего питания для учащихся 1−4 классов. Об этом сообщает пресс-служба Курганской городской думы.

Mosreg.ru В школьной столовой

Увеличение стоимости питания позволит дополнительно включить в рацион младших школьников фрукты и соки, сообщила заместитель главы Кургана Елена Ситникова.

Сейчас на питание одного курганского младшеклассника выделяется 71 рубль. По решению думы эта сумма увеличена до 81 рубля. Отмечается, что родители младшеклассников питание детей в школах не оплачивают.