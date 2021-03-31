Рязань, , 16:48 — REGNUM Ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, изменили в Рязанской области 31 марта. Пенсионерам смягчили некоторые требования, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на распоряжение губернатора Николая Любимова.

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Теперь соблюдать режим самоизоляции обязаны граждане старше 65 лет, не находящиеся в трудовых отношениях. Работающим пенсионерам и лицам с хроническими соматическими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Мера вводится с 1 по 18 апреля 2021 года.

До 18 апреля продлевается запрет на работу с 01:00 до 06:00 предприятиям общественного питания, за исключением обслуживания на вынос.