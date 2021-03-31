Канберра, , 16:46 — REGNUM Боксерский вечер Steel City Showdown прошел в Австралии 31 марта. В главном поединке встретились сын Кости Цзю — 26-летний Тим Цзю — и австралиец Деннис Хоган. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Российский спортсмен одержал победу техническим нокаутом в V раунде и сохранил пояса WBO Global и IBF Australasian.

«Передаю привет России. Мы — русские!» — заявил спортсмен после боя.

Так сын легендарного боксера Цзю стал обязательным претендентом на главный пояс чемпиона мира по версии WBO. И теперь он сразится с Брайаном Кастаньо.