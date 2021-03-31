Екатеринбург, , 16:49 — REGNUM Российский гонщик Сергей Карякин подаст заявку на участие в праймериз партии «Единая Россия» в Свердловской области. Об этом сообщили журналистам в региональном отделении партии.

Пока неизвестно, на какие выборы планирует заявиться Карякин. Гонщик планирует подать документы 1 апреля 2021 года для участия в предварительном голосовании ЕР.

Праймериз пройдут в регионе в электронной форме с 24 по 30 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лётчик, Герой России Дамир Юсупов заявлял, что ещё не решил для себя вопрос об участии в политике.

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