Ростов-на-Дону, , 16:45 — REGNUM Матч «Ростов» — «Спартак» состоится на стадионе «Ростов Арена» при полном аншлаге. Билеты на игру закончились, сообщает пресс-служба жёлто-синих 31 марта.

ИА REGNUM сообщало, что 45-тысячный стадион «Ростов Арена» 4 апреля 2021 года сможет принять до 50% зрителей. Однако лица старше 65 лет на арену пройти не смогут.

Напомним, что столичный «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 44 очка. Подопечные Валерия Карпина располагаются на седьмой строчке (37 очков).

Читайте ранее в этом сюжете: Матч «Ростов» — «Спартак» могут посетить более 20 тыс. болельщиков