Ново-Огарево, Московская область, , 16:44 — REGNUM Закреплением тенденции к восстановлению назвал ситуацию в экономике РФ президент страны Владимир Путин 31 марта на совещании с членами правительства.

Владимир Путин «Тенденции к восстановлению российской экономики ещё только закрепляются».

Глава государства добавил, что не во всех субъектах РФ и не во всех сферах есть «уверенный рост деловой активности». Он пояснил, что «доходная база регионов пока во многом нестабильна» по этой причине.

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Путин добавил, что финансовая ситуация в регионах находится на контроле Москвы. Он напомнил, что в 2020 г. из федерального бюджета было выделено 280 млрд рублей прямых дотаций, а также 223 млрд рублей специальных бюджетных кредитов.