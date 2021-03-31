Ростов-на-Дону, , 16:41 — REGNUM Первая в Ростовской области инфекционная больница должна быть достроена к маю 2021 года. На объекте занято более 600 человек и три десятка спецмашин. Об этом сообщает донское министерство строительства, архитектуры и территориального развития.

По данным ведомства, работы на объекте ведутся, несмотря на судебные разбирательства с подрядчиком — АО «Ростовгражданпроект». Исполнитель госконтракта требует увеличить срок строительства до 1 июля 2021 года и ещё 453 млн рублей.

Однако минстрой Ростовской области подал встречный иск на сумму 26,6 млн рублей. Таков размер пени за нарушение условий госконтракта. В частности, больницу необходимо было построить ещё до конца 2020 года.

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