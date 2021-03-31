Нальчик, , 16:38 — REGNUM В Кабардино-Балкарии привился от коронавируса один из старейших жителей республики — Иван Руднёв. Ветерану Великой Отечественной войны 102 года, он родился в 1918 году, сообщили в минздраве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Решение сделать прививку от коронавируса он принял по предложению участкового терапевта. После прививки каких-либо побочных эффектов Иван Руднев не почувствовал. Совет врача поберечься после вакцинации и полежать некоторое время ветеран проигнорировал — сразу после прививки отправился заниматься на спортивный тренажер.

По словам долгожителя, он ежедневно выполняет по 200 упражнений, кроме того, трудится по дому и в огороде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии число принявших участие в прививочной кампании против коронавируса составило около 16 тыс. человек.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии 14,5 тыс. жителей привиты от коронавируса