Стокгольм, , 22:51 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 35. Данная информация была опубликована 31 марта на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 13 465 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 804 886 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 8 441 новый случай заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 1 125 472 человека, вторую — 486 038 человек.

По состоянию на 31 марта, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 317 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 5 923 пациента.