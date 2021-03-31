Сыктывкар, , 16:38 — REGNUM Сыктывкарский городской суд отстранил от должности генерального директора АО «Комиавиатранс» Алексея Фесенко, обвиняемого в растрате.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском СУ СКР, по версии следствия, в результате противоправных действий Фесенко, совершенных с использованием служебного положения, были растрачены вверенные ему денежные средства АО «Комиавиатранс» — в общей сложности более 333 тысяч рублей.

Напомним, накануне в офисе авиакомпании сотрудники ФСБ провели обыски.

«Комиавиатранс» занимается авиарейсами в крупные города Коми и 11 городов России.