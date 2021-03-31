Москва, , 16:36 — REGNUM Для эффективной борьбы с коррупцией нужна не только строгость наказания, но и его неотвратимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат КА «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко.

Он прокомментировал данные Генпрокуратуры РФ о росте выявленных коррупционных преступлений.

«Данное явление может быть связано со следующими факторами. Во-первых, ухудшение экономической ситуации в стране неизбежно влечет за собой рост преступности любой направленности, в том числе и коррупционного характера. Во-вторых, не исключено и то, что следственными органами стало выявляться больше случаев коррупции. Стоит отметить, что существующее законодательство в направлении борьбы с преступлениями коррупционной направленности нельзя назвать несовершенным», — сказал адвокат.

По словам Никуленко, борьба с коррупцией детально проработана на нормативно-правовом уровне, при этом наблюдается активная работа правоохранительных органов по выявлению преступлений, а лица, признанные виновными, получают серьезные наказания, вплоть до 10 лет и более лишения свободы.

«Тем не менее, жесткость наказания не останавливает других коррупционеров, и это свидетельствует скорее не о несовершенстве законодательства, сколько о сомнении потенциальных преступников в неотвратимости наказания. Для более эффективной борьбы с коррупцией необходимо не столько даже карать преступников с максимальной строгостью, сколько демонстрировать невозможность сокрытия преступлений: пусть и менее значительный, но неотвратимый срок остановит потенциального преступника с большей вероятностью, чем он будет видеть, что из 10 коррупционеров к ответу привлекают лишь 1−2, да и то по причинам, часто далеким от собственно борьбы с коррупцией. Поэтому повышение эффективности борьбы с коррупцией будет зависеть от развития профилактических мер и от роста раскрываемости преступлений, свидетельствующего о неотвратимости наказания. Стоит отметить, что государство должно неукоснительно придерживаться принципа незыблемости и неотвратимости политики по борьбе с коррупцией и с факторами, способствующими ее появлению и распространению», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, около половины коррупционных преступлений, зарегистрированных в России в январе-феврале 2021 года, связаны со взяточничеством.

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