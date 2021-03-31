Париж, , 16:43 — REGNUM Европейское космическое агентство совместно с компанией Airbus выведет на низкую орбиту Земли фабрику по сборке спутников. Проект планируется осуществить в течение следующих двух лет, сообщает 31 марта NewAtlas.

В настоящее время специалисты обсуждают проектирование производственной платформы для проекта, который носит кодовое название PERIOD. Позднее будет создан прототип фабрики и проведены испытания в космосе. Фабрику, скорее всего, разместят на Международной космической станции, что поможет снизить расходы.

Компании Airbus уже выделили $3,5 млн на разработку концепции.

Отмечается, что на первом этапе завод будет собирать легкие крупногабаритные конструкции типа антенных решёток и солнечных панелей.

Напомним, что у США есть похожий проект. Это пятилетняя программа NOM4D, которая занимается разработкой конструкций и материалов, пригодных для строительства крупных сооружений на орбите и на Луне.