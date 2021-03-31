Екатеринбург, 31 марта, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал подозреваемого в нападении на людей и поджоге чужого имущества Евгения Б. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ленинского районного суда.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наручники

В рамках объединённого уголовного дела мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц, а также в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Срок ареста — по 26 мая 2021 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, арестованный «является ключевым подозреваемым по делу о прослушке политиков в Екатеринбурге». Предполагается, что Евгений Б. и другие злоумышленники прослушивали депутатов гордумы, чиновников мэрии и других людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители ФСБ задержали других участников предполагаемой преступной группы, занимающейся прослушкой политиков.