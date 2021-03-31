Москва, , 16:30 — REGNUM Россия далека от радужных ожиданий в отношениях с Соединенными Штатами Америки, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в рамках встречи с членами профильных комитетов Совфеда.

Отношения РФ и США в глубочайшем кризисе, но Москва предпринимает усилия для налаживания прагматичного диалога, отметил посол.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена взяла курс на раскручивание санкционной спирали против России под надуманными предлогами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, посол РФ в США Антонов был приглашен на консультации в Москву после резонансного интервью американского президента Джо Байдена, в котором он заявил, что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Байден также назвал президента РФ Владимира Путина «киллером».

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