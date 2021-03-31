Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга начала проверку по сообщениям о возможном отравлении детей в гимназии на улице Опочинина. К проведению проверки привлечены сотрудники управления Роспотребнадзора по региону. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Как сообщает издание «Фонтанка», родители заподозрили массовое отравление учеников в гимназии №642 «Земля и Вселенная» на Васильевском острове. Рвота, понос и температура появились у детей накануне. Проблемы с пищеварением испытывали учащиеся начальной школы, которая находится в отдельном корпусе.

Прокуратура в ходе проверки оценит соблюдение федерального законодательства об организации качественного и безопасного питания учащихся. Кроме того, ведомство поставило на контроль ход и результаты санитарно-эпидемиологического расследования, организованного центральным Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее стало известно об отравлении гостей банкета в одном из ресторанов восточной кухни Санкт-Петербурга.

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