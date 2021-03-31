Сургутский район, Югра, , 16:29 — REGNUM В ХМАО мост через Юганскую Обь около Сургута закрывается на ремонт с 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».

Движение по мосту ограничивается с апреля по сентябрь 2021 года. Автомобилистам придётся пользоваться объездными дорогами.

Подрядчиком для ремонта моста на конкурсной основе выбрано АО «Мостострой-11». В ходе ремонта будет произведёно укрепление опор моста, пролётных строений, обустройство освещения и покрытия проезжей части.