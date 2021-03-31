Калуга, 31 марта, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Сельскохозяйственным организациям Калужской области необходимо заготовить на предстоящую весеннюю посевную кампанию 13,7 тыс. тонн зерновых культур, в наличии — 13 тыс. тонн, сообщает 31 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства.

Admoblkaluga.ru Семена

В полном объеме обеспечены семенами хозяйства Жуковского, Козельского, Куйбышевского, Медынского, Спас-Деменского, Ферзиковского, Хвастовичского районов и Калуги. В районах ведется работа по доведению семенного материала до посевных кондиций. Лидируют в этом направлении аграрии Барятинского, Жуковского, Кировского, Козельского, Куйбышевского, Мещовского и Сухиничского районов. Профильным ведомством поставлена задача руководителям районных сельхозотделов взять на особый контроль полное обеспечение хозяйств семенами. В каждом муниципалитете должно быть не менее 6% площадей, засеянных элитными семенами.

В связи с тем, что в настоящее время минеральных удобрений закуплено 41% от потребности, а готовность машинно-тракторного парка составляет 90%, аграриям рекомендовано активизировать подготовку к посевной.

«Все вопросы, связанные с обеспечением проведения весенних полевых работ в оптимальные агротехнические сроки, нужно держать на постоянном контроле. От этого напрямую зависят результаты сельскохозяйственного года», — считает министр сельского хозяйства области Леонид Громов.