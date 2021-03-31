Мытищи, Московская область, 31 марта 2021, 16:27 — REGNUM Фотографии найденных в доме Владимира Барданова, устроившего накануне, 30 марта, огневую точку в посёлке Вешки рядом с Мытищами (Подмосковье), опубликовал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн («Единая Россия») в своём Telegram-канале.
Он перечислил оружие, найденное на пепелище сгоревшего коттеджа:
- карабин СКС-45;
- пистолет-пулемет «Кедр»;
- два пистолета-пулемета Sa vz.23,
- ручной пулемет РПК;
- три АКМ;
- ППС-43
- пистолет ТТ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 марта, в Вешках спецназ провёл спецоперацию по обезвреживанию Барданова, забаррикадировавшегося в своём коттедже и оборонявшегося стрелковым оружием. Также пенсионер применил гранату.
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