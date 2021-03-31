Москва, , 16:27 — REGNUM Российский бизнес не должен превратиться в очередного потребителя государственных дотаций, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель коллегии «Альянс», адвокат Андрей Коновалов.

Эксперт назвал предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова о списании льготных кредитов в случае сохранения занятости «интересным», отметив, что оно логически продолжает политику льготного кредитования бизнеса в период пандемии коронавируса.

«Однако предложение бизнес-омбудсмена вызывает и определенные вопросы. Конечно, об интересах предпринимателей необходимо заботиться, как стоит задуматься и о сохранении трудовой занятости населения. Но все же нельзя забывать и о том, что федеральный и региональные бюджеты не безграничны и не безразмерны. Предпринимателям и так оказывалась в период пандемии значительная поддержка, потребовавшая привлечения многомиллиардных средств. Но государство не может вечно выступать в качестве спонсора бизнеса, даже если руководствоваться задачей сохранения рабочих мест. В первую очередь, о сохранении рабочих мест и об увеличении их количества должны заботиться сами предприниматели, поскольку от этого, в том числе, зависит и развитие, масштабирование их бизнесов. Нельзя превращать бизнес в очередного потребителя государственных дотаций, не стремящегося к самостоятельному поиску решений и выходов из сложившейся ситуации. Единственное, что может служить довольно существенным аргументом в пользу идеи Титова — стремление к сохранению трудовой занятости и недопущению дальнейшего роста безработицы. Ведь часть бизнесов действительно может продолжить увольнять работников, и тогда финансовая нагрузка на государство ляжет уже с другой стороны — в виде выплаты пособий по безработице», — сказал Коновалов.

Как сообщало ИА REGNUM, Борис Титов заявил, что льготный кредит под 3% «пока не очень пользуется поддержкой».

«Нужно привести его по крайней мере к тому же условию, по которому выдавался кредит под 2% годовых — чтобы его не надо было возвращать, если сохраняется занятость», — предложил бизнес-омбудсмен.

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