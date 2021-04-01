Москва, , 11:00 — REGNUM Уровень осознанного отношения к деньгам у школьников 7−11 классов в России довольно высок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в марте 2021 года международной образовательной компанией «ЯКласс». В исследовании уровня финансовой грамотности школьников приняли участие 1 829 учащихся в 85 регионах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как оказалось, сразу тратит все карманные деньги лишь каждый десятый ребенок. 38% часть тратят на развлечения, а часть откладывают, а 42% школьников откладывают большую часть получаемых сумм на крупные покупки и поездки. Накопленные деньги 60% детей хранят в копилке, 22% — на карте с процентом на остаток, а инвестируют самостоятельно или с помощью родителей 7% опрошенных. Не копят деньги лишь 11% опрошенных школьников.

«Я приятно удивлена, что всего 11% школьников не откладывают деньги! Среди взрослых ситуация гораздо плачевнее. И это при том, что в школах финансовая грамотность — редкость, а у родителей дети вряд ли могут черпать знания по грамотному управлению личными финансами, — отметила независимый финансовый советник Наталья Смирнова. — Крайне важно закрыть потребность школьников в финансовых знаниях».

Проведенный опрос показал, что только четверть опрошенных изучают финансовую грамотность в школе. Лидерство у Астраханской, Воронежской, Тверской областей, Чукотки, Удмуртии, Северной Осетии и Карачаево-Черкессии. В этих регионах финансовую грамотность в школах изучают 50 и более процентов опрошенных школьников. В Москве и Санкт-Петербурге этот предмет включен в школьную программу у 21% и 14% участников соответственно.

11% опрошенных школьников в качестве источника получения финансовых знаний назвали школу, 44% учитывают семейный опыт и получают финансовые знания от родителей, 23% узнают информацию из книг и интернета, 12% смотрят ролики по финансовой грамотности на YouTube и читают финансовых блогеров в Instagram. 10% опрошенных школьников в возрасте 11−18 лет вообще не интересуются темой финансовой грамотности.