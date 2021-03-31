Владикавказ, , 16:25 — REGNUM В Северной Осетии обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере директор Владикавказского муниципального казенного учреждения «Дорожный фонд». Ему предъявлено обвинение в нанесении ущерба администрации города Владикавказа на сумму 44,5 млн рублей, сообщили 31 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установило следствие, в течение нескольких лет, начиная с 2015 года, дорожный фонд заключил 80 контрактов на ремонт дорожного полотна автомобильных дорог в столице республики. Во время ремонта старый асфальт необходимо использовать вторично, о чем не мог не знать глава фонда, однако в договорах с подрядчиками этот пункт не был прописан.

В результате действий подозреваемого около 101 тыс. тонн гранулята ушло «налево», а городу был нанесен ущерб на сумму более 44 млн рублей.